Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (3. Dezember, 00:30 Uhr) einen Zigarettenautomaten an der Berliner Straße gesprengt.

Duisburg (ots) - Sie flüchteten nach bisherigem Erkenntnisstand ohne Beute. Eine Zeugin hörte den Knall und alarmierte die Polizei. Sie berichtete den Einsatzkräften, dass sie zwei verdächtige Personen gesehen habe, die in einem Auto mit polnischem Kennzeichen in Richtung eines Supermarktes (Mercator Center) geflüchtet seien. Beide haben eine schmale Statur, waren dunkel gekleidet und werden auf 1,80 Meter Größe geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 34 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.



Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell