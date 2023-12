Eine Seniorin hat am Montagnachmittag (4.

Duisburg (ots) - Dezember, gegen 16:45 Uhr) einen Unfall auf der Steinstraße verursacht. Die Frau war in Richtung Grenzstraße unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und einen geparkten Pkw touchierte. Ihr Fahrzeug - ein Hyundai - kippte um und blieb auf der Seite liegen. Am anderen Auto, ein Mercedes der B-Klasse, entstand Sachschaden. Die alarmierte Feuerwehr befreite die 70-Jährige aus ihrem Auto. Für weitere Untersuchungen brachte ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus. Der Hyundai wurde abgeschleppt.



