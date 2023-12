Ein nagelneues Smartphone, die aktuellste Playstation, eine schicke Handtasche, Geld von Oma und Opa - an den lieb gewonnenen Weihnachtsgeschenken erfreut sich ein jeder - doch sie sind auch für Einbrecher heiß begehrt.

Duisburg (ots) - Umso wichtiger die Frage: Wie schütze ich in der dunklen Jahreszeit meine Wohnung oder mein Haus vor Einbrechern?



Kriminalhauptkommissar Carsten Mettler von der Kriminalprävention gibt am Mittwoch (27. Dezember) via Online-Beratung ab 18 Uhr wertvolle Tipps für sichere Türschlösser, Fenstersicherungen oder Alarmanlagen. Außerdem erklärt er die Maschen der Gauner. Die Erfahrung der Polizei zeigt: Je länger ein Einbrecher braucht, um ein Schloss zu knacken, desto eher gibt er auf und es bleibt bei einem Versuch.



Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, über die Konferenzplattform Zoom teilzunehmen (Meeting-ID: 784 019 4768, Kenncode 713874) - getreu dem Motto: "Gemeinsam schieben wir Einbrechern den Riegel vor!"



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203 280 1049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw



außerhalb der Bürodienstzeiten:

Polizei Duisburg

Telefon: 0203 2800





Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell