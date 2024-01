Mehrere Brände rund um die Silvesternacht (31. Dezember bis 1.

Duisburg (ots) - Januar) beschäftigen derzeit die Duisburger Kriminalpolizei. Neben beispielsweise Mülltonnen und Altkleidercontainer standen auch zwei Autos, die Hütte eines Spielplatzes sowie der Flur eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Die herausragenden Fälle im Detail:



Am Neujahrsmorgen gegen 5:25 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Feuer an einem Spielplatz eines Kinder- und Jugendzentrums an der Lehrerstraße in Neumühl aus. Unbekannte hatten dort offenbar eine Spielhütte in Brand gesteckt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.



Auf der Emscherstraße in Fahrn brannte gegen 1:45 Uhr ein geparkter Audi. Ursächlich war offenbar brennende Pyrotechnik, die unterhalb des Fahrzeuges lag. Es entstand Totalschaden.



Ebenfalls ein geparktes Auto brannte bereits am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr an der Veilchenstraße in Neumühl. Hier hatten Unbekannte scheinbar Pyrotechnik zwischen Motorhaube und Scheibenwischer platziert, wodurch es zu einer Brandentwicklung kam. Am Mercedes entstand Sachschaden.



Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Montagmorgen um 5:40 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Koloniestraße in Neudorf raus. Unbekannte hatten dort in der vierten Etage im Treppenhaus einen Brand gelegt. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten einen 35-jähriger Bewohner aus der Nebenwohnung. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.



Gegen 1:15 Uhr am Neujahrstag stand ein Rollwagen eines Warenlagers an der Theodor-Heuss-Straße in Neumühl in Flammen. Das Feuer weitete sich über die Fassade auf das Flachdach aus und wurde durch die Feuerwehr gelöscht.



In Wanheim-Angerhausen brannte in der Silvesternacht gegen 1 Uhr ein Mülltonnenunterstand an der Straße Beim Knevelshof. Ein Zeuge hatte eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, die Böller oder Raketen in den Unterstand schmissen und daraufhin wegrannten.



In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Bränden oder Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Alternativ können auch Video- oder Fotoaufnahmen über das Hinweisportal der Polizei NRW hochgeladen werden: nrw.hinweisportal.de.



Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203 280 1049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw



außerhalb der Bürodienstzeiten:

Polizei Duisburg

Telefon: 0203 2800





Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell