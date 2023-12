In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es so weit: Ein ereignis-reiches Jahr 2023 neigt sich seinem Ende zu.

Duisburg (ots) - Die Einsatzkräfte von Polizei und Stadt Duisburg haben sich intensiv vorbereitet und sind für Ihre Sicherheit verstärkt auf den Straßen Duisburgs unterwegs. Gemeinsam werden wir bei Gefahren frühzeitig eingreifen und Straftaten konsequent verfolgen.



Neben den uniformierten Polizistinnen und Polizisten sind auch zivile Beamte, Kräfte der Einsatzhundertschaft, Mitarbeitende des Bürger- und Ordnungsamtes sowie Angehörige der Feuerwehr Duisburg für Ihre Sicherheit im Einsatz.



Damit Sie den Jahreswechsel gut und sicher begehen können, bitten wir Sie die nachfolgenden Hinweise zu beachten:



- Feiern Sie respektvoll und nehmen Sie Rücksicht auf Nachbarn,

Familien mit Kindern und lebensältere Menschen!



- Respektieren Sie die Einsatzkräfte von Polizei, Bürger- und

Ordnungsamt, Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie die

Mitarbeitenden der Duisburger Verkehrsbetriebe, die für Sie an

Silvester im Einsatz sind!



- Gehen Sie erkennbaren Konflikten aus dem Weg!



- Sollten Sie dennoch in eine bedrohliche Situation geraten,

sprechen Sie die Einsatzkräfte direkt an - wählen Sie die 110

und machen Sie Andere auf sich aufmerksam!



- Prägen Sie sich bei festgestellten Regelverstößen Details zu

handelnden Personen, deren Aussehen und Tatbeteiligung ein und

stellen Sie sich als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung!



- Sollten Sie in diesem Zusammenhang Video- oder Fotoaufnahmen zu

polizeirelevanten Geschehnissen gefertigt haben, können Sie uns

diese am Silvesterabend ab 20 Uhr über das Hinweisportal der

Polizei NRW zur Verfügung stellen: nrw.hinweisportal.de



- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Feuerwerkskörpern und

verwenden Sie ausschließlich nur die durch die Bundesanstalt für

Materialforschung und -prüfung (BAM) geprüften Feuerwerkskörper!



- Hinweise und Regeln für den Umgang mit Feuerwerkskörpern können

Sie über den nachfolgenden Link in deutscher, englischer,

französischer und arabischer Sprache abrufen: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/225-silvesterfeuerwerk/



- "Don't drink and drive!" - Kein Alkohol am Steuer - das gilt

auch für E-Scooter oder das Fahrrad! Wir werden die Einhaltung

der Verkehrsregeln auch in der Silvesternacht kontrollieren.



Polizei und Stadt Duisburg wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Rutsch ins Jahr 2024!



