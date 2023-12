Am Donnerstagabend (30. November, gegen 17:35 Uhr) verständigte die DVG Leitstelle die Polizei und berichtete von einem Randalierer in einem Bus der Linie 905 an der Haltestelle Manfredstraße.

Duisburg (ots) - Die 31-jährige Busfahrerin schilderte den aufnehmenden Beamten, dass sie einen etwa 20 Jahre alten Mann zunächst gebeten habe, seine Füße vom gegenüberliegenden Sitz zu nehmen. Als der Unbekannte der Aufforderung nicht nachkam, habe sie ihn gemeinsam mit einem Zeugen aus der hinteren Türe des Buses geführt. Er stieg vorne wieder ein und beleidigte die Busfahrerin. Dann spuckte er in Richtung der 31-Jährigen, traf jedoch nur eine Scheibe, und schlug ihr gegen den Kopf. Dabei fiel die Brille der Frau auf den Boden - der Randalierer trat drauf und beschädigte sie. Dann lief er davon.



Laut Zeugenaussagen war der Mann etwa 20 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er soll blonde, mittellange Haare haben und mit einem weißen Pulli und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein.



Das Kriminalkommissariat 34 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Randalierers geben können (Tel. 0203 2800.



