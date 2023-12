Eine Seniorin hat sich am Dienstagmorgen (12. Dezember, gegen 9:30 Uhr) erfolgreich gegen zwei Diebinnen zur Wehr gesetzt.

Duisburg (ots) - Das Duo soll die 90-Jährige von einer Bankfiliale in Höhe der Fischerstraße bis zur Wohnanschrift an der Düsseldorfer Straße verfolgt haben. Im Hausflur sollen die Täterinnen dann versucht haben, einen Umschlag mit Geldscheinen aus dem Stoffbeutel der Seniorin zu ziehen. Als sich die Duisburgerin umdrehte und sagte, dass sie aufhören sollen, versuchten es die beiden zunächst weiter, erkannten aber dann, dass sie keinen Erfolg haben werden. Sie liefen in Richtung Fuchsstraße davon. Laut Zeugenbeschreibung waren die Frauen etwa 30 bis 40 Jahre alt. Eine der beiden soll eine weiße Jacke und dazu eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Hinweise für das Kriminalkommissariat 36 nimmt die Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.



