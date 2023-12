Am Donnerstagabend (07.12.2023) kam es gegen 19:10 Uhr auf der A67 zwischen der Anschlussstelle Pfungstadt und dem Autobahnkreuz Darmstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, wobei sich ein Sattelzugfahrer der Fahrerflucht schuldig machte.

Darmstadt (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Sattelzug von einem überholenden Sattelzug abgedrängt worden sein. Der abgedrängte Sattelzug wich nach rechts auf den Seitenstreifen aus. Da der abdrängende Sattelzug immer weiter nach rechts und auch auf den Seitenstreifen fuhr, kam der ausweichende Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die dortige Schutzplanke.



Hierbei wurden die Kraftstofftanks der Sattelzugmaschine derart beschädigt, dass ca. 450 Liter Dieselkraftstoff ausliefen und zum Teil ins Erdreich eindrangen. Der Sattelzug war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt werden. Die beiden Insassen des verunfallten Sattelzugs blieben glücklicherweise unverletzt. Vorsichtigen Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 200.000,- EUR.



Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen, die Feuerwehren aus Darmstadt und Pfungstadt, sowie die Autobahnmeisterei Darmstadt und ein Bergungsunternehmen. Die Bergungsmaßnahmen waren zum Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. An der Unfallstelle ist seit ca. 19:25 Uhr der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen gesperrt und somit nur der linke Fahrstreifen frei befahrbar. Dadurch kommt es zu ca. 2 km Rückstau. Eine Rundfunkwarnmeldung begleitet seit Einsatzbeginn die Maßnahmen.



Zeugen, die zum Unfallhergang, oder zum flüchtigen Sattelzug sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen in Verbindung zu setzen.



Sachbearbeiter: Bode, POK / Buckow, PK (PASt Südhessen)