45131 E.-Rüttenscheid:

Essen (ots) - Am Sonntagmorgen (3. Dezember) gegen 10:15 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte einen Mann, der sich auf dem Parkplatz P3 der Messe Essen (Norbertstraße / Joseph-Lenné-Straße / Eduard-Lucas-Straße) auffällig verhielt.



Der Unbekannte stand neben einem der dort geparkten PKW, holte etwas aus seiner Jackentasche, bückte sich und legte etwas am Hinter- und Vorderreifen ab. Nachdem der Mann sich entfernt hatte, entdeckten die Beamten aufgestellte Nägel an den Reifen des betroffenen PKW. Danach wiederholte der Unbekannte dieses Vorgehen auf dem Messeparkplatz P1 (Messeplatz) bei 10 weiteren dort geparkten PKW.



Hinzugerufene Beamte kontrollierten den Mann. In seiner Jackentasche wurde ein Beutel mit zahlreichen Nägeln gefunden. Es handelte sich hierbei um die gleichen, die an den geparkten Autos sichergestellt wurden. Der 61-jährige Gelsenkirchener wurde vorläufig festgenommen./SoKo