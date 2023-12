45326 E-Altenessen: Am Dienstagmittag (19.

Essen (ots) - Dezember) fuhr ein Auto über die Altenessener Straße. Auf Höhe des Bahnhofs in Altenessen drängte der Autofahrer eine E-Scooter Fahrerin von der Fahrbahn ab. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 14:10 Uhr fuhr ein Auto über die Altenessener Straße. Auf Höhe des Bahnhofs in Altenessen beabsichtigte der unbekannte Autofahrer auf den Bahnhofsvorplatz abzubiegen. Dabei drängte er die 33-jährige E-Scooter Fahrerin von der Fahrbahn ab, wodurch sie stürzte. Der Autofahrer flüchtete unerkannt.



Der unbekannte Autofahrer soll ein kleines dunkles Auto gefahren haben.



Das Verkehrskommissariat sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.



Sollten Sie zur Tatzeit im Bereich des Altenessener Bahnhofs den Unfall beobachtet haben oder weitere hilfreiche Angaben machen können, melden Sie sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /AZo