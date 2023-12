45279 E.-Horst: Am Donnerstagabend (7.

Essen (ots) - Dezember) gegen 19:45 Uhr vernahmen zwei Passantinnen auf der Irmastraße einen Knall. Daraufhin entdeckten sie einen Unbekannten, der versuchte über ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss einzubrechen. Als der Tatverdächtige die Zeuginnen erblickte, flüchtete er.



Im Rahmen der Fahndung wurde ein Tatverdächtiger in der Nähe auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters angetroffen. Es handelt sich hierbei um einen 32-jährigen Albaner (ohne festen Wohnsitz in Deutschland), der bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde vorläufig festgenommen./SoKo