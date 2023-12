45307 E.-Kray: Am Donnerstagabend (21. Dezember) verhinderten Beamte der Polizei Essen einen geplanten Raubüberfall auf einen Supermarkt.

Essen (ots) - Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Raubserie führten zu vier Tatverdächtigen (16, 16, 16, 17), die am Donnerstagabend mutmaßlich einen erneuten Raubüberfall vorbereiteten. Vor der Tatausführung konnten die vier Jugendlichen durch Beamte überwältigt und festgenommen werden.



Seit August dieses Jahres kam es im Raum Essen vermehrt zu Raubüberfällen auf Supermärkte und Kiosks, bei denen maskierte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld forderten. Die Täter flohen im Anschluss an die Tat immer unerkannt. Im Zuge dessen suchte die Polizei Essen bereits mit einer Videofahndung nach den Tatverdächtigen. In dieser Woche richtete das Polizeipräsidium Essen eine Ermittlungskommission ein, um die Ermittlungen noch weiter zu intensivieren.



Hier gelangen Sie zur Ursprungsmeldung:



https://essen.polizei.nrw/presse/videofahndung-nach-raubserie-auf-supermaerkte



Die eingerichtete Ermittlungskommission konnte einen Erfolg verzeichnen. Vier Jugendliche konnten als mögliche Tatverdächtige identifiziert werden. Gestern Nachmittag (21. Dezember) kamen konkrete Hinweise dazu, dass am Donnerstagabend erneut ein Raubüberfall durch die Jugendlichen geplant wird. Durch schnelles Eingreifen der Beamten wurden die Tatverdächtigen noch vor der Tat in Essen-Kray gegen 18 Uhr überwältigt und vorläufig festgenommen.



Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen mit schwedischer Staatsangehörigkeit, einen 16-jährigen mit deutsch/türkischer Staatsangehörigkeit und einen 16- und 17-Jährigen mit Irakischer Staatsangehörigkeit. Alle Jugendlichen wohnen in Essen.



Die Ermittlungskommission durchsuchte im Anschluss an die Festnahmen noch die Wohnanschriften der Tatverdächtigen und prüft nun, wie viele der in Frage stehenden Taten der Gruppe zugeordnet werden können./hey