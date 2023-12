Am Mittwochabend (20. Dezember) überfielen zwei unbekannte Männer einen Supermarkt an der Heßlerstraße.

Essen (ots) - Bewaffnet mit einer Schusswaffe und einer Stichwaffe, forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Aus technischen Gründen konnte die Kassiererin die Kasse nicht öffnen, sodass die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht Zeugen.



Am späten Abend, gegen 21 Uhr, betraten zwei maskierte Personen einen Supermarkt an der Heßlerstraße. Sie gingen zu den Kassen und forderten die 64-jährige Kassiererin unter Vorhalt einer Stichwaffe und einer Schusswaffe auf, die Geldkassette zu öffnen. Einer der Täter zielte dabei mit der Schusswaffe auf die 64-jährige Essenerin, während der andere mit der Stichwaffe auf die Kasse einschlug.



Aus technischen Gründen ließ sich die Kasse jedoch nicht öffnen, sodass die Tatverdächtigen ohne Beute die Flucht ergriffen.



Beide Räuber sollen ca. 15-25 Jahre alt sein und helle Haut haben. Bei der Tat vermummten sie sich mit schwarzen Masken und trugen schwarze Handschuhe. Der Träger der Schusswaffe sei zwischen 170 und 180 cm groß und habe schwarze Kleidung getragen. Der Tatverdächtige mit der Stichwaffe wird als 175-185 cm groß beschrieben und habe einen schwarzen Kapuzenpullover getragen.



Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte die Flüchtigen jedoch nicht mehr antreffen.



Sollten Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges an der Heßlerstraße beobachtet haben, oder Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich unter der Telefonnummer 0201/8290 bei der Polizei Essen./hey