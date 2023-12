45138 E.-Huttrop: Am Montagabend (11. Dezember) überfielen zwei bewaffnete Männer einen Supermarkt an der Steeler Straße auf Höhe der Dinnendahlstraße.

Essen (ots) - Sie konnten mitsamt Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.



Kurz vor Ladenschluss (gegen 20:42 Uhr) betraten die zwei maskierten Männer den Supermarkt. Bewaffnet mit einer Stich- und einer Schusswaffe begaben sie sich zu einer Kasse und forderten von einer Mitarbeiterin, diese zu öffnen.



Die Kassiererin kam der Aufforderung zunächst nicht nach. Daraufhin nahm einer der Tatverdächtigen einen Kunden, der sich im Kassenbereich befand, in den Schwitzkasten und bedrohte ihn mit der Stichwaffe. Um die Forderung zu untermauern, schlug er zudem gegen die Plexiglasscheibe der Kasse und sein Komplize schoss mit der Waffe in die Luft.



Schließlich kam die Kassiererin der Forderung nach und öffnete die Kasse. Die beiden Tatverdächtigen konnten mit den Tageseinnahmen unerkannt flüchten.



Die mutmaßlichen Räuber sollen beide 18 bis 20 Jahre alt sein und werden als "südländisch" beschrieben. Sie trugen beide Sturmhauben, schwarze Kleidung und weiße Handschuhe. Der Tatverdächtige mit der Stichwaffe soll 185 bis 190 cm und sein Komplize mit der Schusswaffe 175 bis 180 cm groß sein.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Sollten Sie zur Tatzeit im Bereich der Kreuzung Steeler Straße Ecke Dinnendahlstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen.



Zudem weist die Polizei daraufhin, dass insbesondere bei bewaffneten Räubern mit einem hohen Gewaltpotential zu rechnen ist. Begeben Sie sich nicht in Gefahr und verständigen Sie umgehend die Polizei./AZo