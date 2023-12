45143 E.-Westviertel: Zwischen Samstag und Sonntag (16.

Essen (ots) - - 17. Dezember) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle an der Westendstraße ein und entwendeten mehrere Tonnen Kupfer. Die Polizei sucht Zeugen.



In der Zeit von Samstag 2 Uhr bis Sonntag 22:50 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Lagerhalle. Dort entwendeten sie Kupfer in Höhe eines fünfstelligen Betrags. Es ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen zum Abtransport Arbeitsmaschinen benutzten und LKW oder Transporter fuhren.



Sollten Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Westendstraße gesehen haben, oder Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey