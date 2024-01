45127 E.-Stadtkern:

Essen (ots) - Am 22. November 2023 gegen 13:30 Uhr wurde einer 61-Jährigen in einem Kaufhaus auf der Limbecker Straße die Geldbörse entwendet.



Während die Kundin in der Damenabteilung Schuhe anprobierte, griff die Unbekannte in die abgestellte Handtasche und steckte das Portemonnaie der 61-Jährigen ein.



Nun sucht die Polizei mit Fotos nach der Unbekannten. Sie wurde von der Videoüberwachung des Kaufhauses gefilmt. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:



https://polizei.nrw/fahndung/123628



Wenn Sie Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo