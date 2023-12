45136 E.-Huttrop: Mitte März dieses Jahres bezahlte ein Unbekannter mit den Payback-Punkten einer 54-jährigen Frau.

Essen (ots) - Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.



Die 54-Jährige erstattete am 17. März Anzeige wegen Betruges, nachdem ihr in einer E-Mail mitgeteilt worden war, dass Payback-Punkte von ihrem Konto abgebucht worden waren. Ein Unbekannter hatte mit diesen Punkten offenbar online Gutscheine für einen Supermarkt bezahlt und diese Gutscheine dann in einem Supermarkt an der Rellinghauser Straße eingelöst. Dabei wurde der Tatverdächtige gefilmt.



Fotos und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:



https://polizei.nrw/fahndung/121555



Das KK 22 ermittelt wegen Betruges und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0./SyC