45117 E-Stadtgebiet: Das Raubkommissariat der Polizei Essen sucht nach einer Raubserie auf mehrere Supermärkte und einen Kiosk nach Zeugen.

Essen (ots) - Hierzu veröffentlichen die Ermittler die Videosequenz einer Überwachungskamera, auf denen zwei bewaffneten Räuber zu sehen sind.



Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln bereits seit mehreren Wochen intensiv in einer Raubserie. In mehreren Fällen betraten die bislang unbekannten Männer in den Abendstunden, unmittelbar vor Ladenschluss, die betroffenen Supermarktfilialen bzw. einen Kiosk. Mit Schusswaffen bedrohten sie die Angestellten und erbeuteten das Bargeld aus der Kasse. Die Taten wurden in Essen-Kray und der näheren Umgebung begangen.



Auf den Aufnahmen der Videoüberwachung aus einem Kiosk an der Hochstraße vom 27. Oktober sind zwei vermummte Täter zu erkennen. Unter dem folgenden Link können Sie die Videoaufnahmen einsehen:



https://polizei.nrw/fahndung/121313



Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Möglicherweise könnte einer der Unbekannten an seiner Stimme erkannt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 beim Raubkommissariat der Polizei Essen zu melden./Wrk