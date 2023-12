45478 MH-Altstadt II: Am Montagnachmittag befuhr ein Auto die Straße Eschenbach.

Essen (ots) - Kurz vor der Aktienstraße erfasste das Auto eine Fußgängerin.



Gegen 15 Uhr befuhr ein graues Auto die Straße Eschenbach in Fahrtrichtung Aktienstraße. Auf Höhe der Hausnummer 2-4 stand eine Fußgängerin mit dem Rücken zur Straße. Ein Auto touchierte im Vorbeifahren die Schulter der Passantin. Danach entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin unerkannt in Richtung Aktienstraße.



Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt.



Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.



Hinweise nimmt die Polizei Essen/Mülheim a.d. Ruhr unter der 0201/829-0 entgegen. /AZo