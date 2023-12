45479 MH-Broich / 45475 MH-Dümpten:

Essen (ots) - Im Juli und Oktober dieses Jahres kam es zu vollendeten und versuchten Trickdiebstählen zum Nachteil von Senioren auf den Friedhöfen in Broich und Dümpten.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.



Am 1. Juli hielt sich gegen 17 Uhr ein zur Tatzeit 87-jähriger Mülheim auf dem Broicher Friedhof (Holzstraße) auf. Hier wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn fragte, ob er Münzgeld wechseln könne. Als der 87-Jährige hierzu seine Geldbörse herausholte und öffnete, griff der Tatverdächtige in das Portemonnaie und entwendete einen 50-Euroschein.



Am 30. Oktober suchte eine 88-jährige Frau gegen 14:30 Uhr ebenfalls den Broicher Friedhof auf. Ein Unbekannter lief zielgerichtet auf sie zu und durchwühlte ihren Rollator. Er flüchtete letztlich ohne Beute.



Ebenfalls im Oktober zur Mittagszeit (genauer Tag unbekannt), wurde eine 88-jährige Frau auf dem Dümptener Friedhof (Schildberg) von einem Mann angesprochen. Dieser fragte, ob sie Kleingeld wechseln könne. Als sie dies verneinte, zog der Unbekannte davon.



Die Personenbeschreibungen und die möglichen Begehungsweisen ähneln sich sehr, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um denselben Mann handelt.



Er soll ca. 40-50 Jahre alt und ca. 170 - 175 cm groß sein. In zwei Fällen trug er eine Cappy/Schirmmütze. Er soll eine schmale Statur und kurze blonde Haare haben. Sein Gesicht wurde in einem Fall als rund beschrieben.



Hinweise zu dem Unbekannten oder seinem Aufenthaltsort werden unter der 0201/829-0 entgegengenommen. /PaPe