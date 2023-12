45476 MH-Styrum: Samstagnacht (23. Dezember) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Oberhausener Straße.

Essen (ots) - Ein 28-Jähriger wurde durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Ein 42-Jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.



Gegen 0:30 Uhr meldete ein Zeuge eine körperliche Auseinandersetzung auf der Oberhausener Straße (unweit des Sültenfußes) in Mülheim an der Ruhr. Die herbeigeeilten Polizisten stellten am Einsatzort einen verletzten 28-Jährigen fest. Der - zu dem Zeitpunkt - unbekannte Tatverdächtige flüchtete vor Eintreffen der Beamten in unbekannte Richtung.



Nach aktuellen Ermittlungen wurde der 28-Jährige durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Er wurde durch die eingesetzten Beamten notdürftig versorgt und später durch die eingetroffenen Rettungskräfte behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Durch die umgehenden Ermittlungen konnte ein 42-jähriger Türke als Tatverdächtiger identifiziert und in seiner Wohnung an der Feldstraße vorläufig festgenommen werden.



Die Hintergründe der Tat werden aktuell durch die eingerichtete Mordkommission ermittelt.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 42-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. /RB