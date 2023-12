45468 MH.-Altstadt I: Gestern am späten Abend (22. Dezember) gegen 23:20 Uhr meldeten Zeugen Schüsse an der Straße Delle.

Essen (ots) - Eine Person sei dabei verletzt worden.



Die herbeigeeilten Polizisten stellten daraufhin am Einsatzort einen schwer verletzten 39-Jährigen fest. Der bis dahin unbekannte Tatverdächtige war vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung geflüchtet.



Der Verletzte wurde durch die Rettungskräfte behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht aktuell keine Lebensgefahr mehr.



Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten im Bereich der Bleichstraße/ Wilhelmstraße/ Luisental einen 43-jährigen Georgier fest und identifizierten ihn als den Tatverdächtigen. Der Mülheimer wurde vorläufig festgenommen.



Eine Mordkommission wurde unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtet. Die Hintergründe der Tat werden aktuell durch diese ermittelt.



Die Polizei sucht zudem dringend Zeugen der Tat. Wenn Sie gegen 23:20 Uhr an der Delle / Berliner Platz waren und den Vorfall wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /RB