45468 MH-Altstadt II: Am Donnerstagabend (14.

Essen (ots) - Dezember) wurde ein 51-jähriger Mülheimer beim Überqueren der Eppinghofer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt.



Gegen 20:45 Uhr fuhr ein Autofahrer über die Eppinghofer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der 51-jährige Fußgänger befand sich zu diesem Zeitpunkt zum Überqueren mittig auf der Fahrbahn und wurde frontal von dem Auto erfasst. Daraufhin wurde der 51-Jährige auf ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert, welches parallel über die Eppinghofer Straße in Fahrtrichtung Mellinghofer Straße fuhr. Der Fußgänger stürzte zu Boden, verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort im Einsatz und sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. /AZo