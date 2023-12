45468 MH.-Stadtgebiete: Am 1. Adventswochenende (01.-03.

Essen (ots) - Dezember) erbeuteten vermeintliche Teppichhändler und falsche Polizisten hohe Bargeldsummen bei Mülheimer Senioren. Die Polizei gibt Verhaltenstipps.



Gegen Mittag des 01. Dezember meldete sich ein Unbekannter per Telefon bei einer 86-jährigen Mülheimerin und gab vor, Teppichhändler zu sein. Er wolle der Seniorin als langjähriger Kundin einen Teppich schenken. Unter diesem Vorwand klingelten dann zwei Männer bei der Seniorin und betraten anschließend die Wohnung in der Mülheimer Altstadt. Während der eine Mann die Seniorin ablenkte, stahl der andere Schmuck aus dem Schlafzimmer. Anschließend rannten die Unbekannten aus dem Haus und flüchteten unerkannt.



Am 02. Dezember traf es dann eine 83-Jährige Mülheimerin in Menden-Holthausen. Diese erhielt gegen Mittag einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten, der ihr mitteilte, dass ihre Enkelin ein kleines Mädchen angefahren habe. Sie solle jetzt eine Kaution für die Enkelin hinterlegen, um eine Untersuchungshaft zu verhindern. Die 83-Jährige glaubte in ihrer Aufregung den Betrügern und gab an, das Geld für die Enkelin zahlen zu wollen. Eine angebliche Mitarbeiterin des Amtsgerichts holte im Anschluss eine fünfstellige Bargeldsumme bei der Rentnerin ab und flüchtete.



In dem Zuge will die Polizei erneut für das Thema Trickbetrug sensibilisieren.



- Seien Sie IMMER misstrauisch, wenn jemand ein Telefongespräch

nicht mit seinem Namen beginnt, sondern mit einer Art Ratespiel!



- Beenden Sie das Gespräch, wenn der Anrufer Geld von Ihnen

fordert! Lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen!



- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich Ihr Verwandter

oder guter Freund ist! Rufen Sie die jeweilige Person unter der

Ihnen bekannten und bisher von Ihnen stets benutzten

Telefonnummer an und lassen sich den Sachverhalt bestätigen!

Rufen Sie nicht die Telefonnummer an, die Ihnen der Anrufer

gibt!



- Lassen Sie sich nicht ausfragen! Geben Sie keine Details zu

Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis!



- Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Vertrauensperson!



- Übergeben Sie NIEMALS Geld an Ihnen unbekannte Personen!



- Informieren Sie SOFORT die Polizei über die Notrufnummer 110,

wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt!



- Erstatten Sie SOFORT Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer

geworden sind!/hey