45473 MH a.d.

Essen (ots) - Ruhr:



Am Mittwochabend (20. Dezember) brachen vier Personen in einen Schrottgroßhandel an der Aktienstraße ein. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Ein Auto und Mobiltelefone wurden sichergestellt.



Gegen 23 Uhr zeichnete die Überwachungskamera des Schrotthandels zwei Personen mit einem Brecheisen im Bereich eines Containers auf. Bei Eintreffen des Streifenteams flüchteten die mutmaßlichen Täter mit einem schwarzen Golf in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße. Dort konnten die 16, 18, 20 sowie 31 Jahre alten Rumänen schließlich angehalten und kontrolliert werden. In dem Fluchtfahrzeug konnte mutmaßliches Einbruchswerkzeug, Mobiltelefone sowie mögliche Tatbeute aufgefunden werden. Die Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache gebracht.



Die drei volljährigen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Der 16-Jährige, welcher sich zuerst mit falschen Personalien auswies, wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.



Das Fluchtfahrzeug sowie die Mobiltelefone wurden zur Beweissicherung sichergestellt.



Die Ermittlungen dauern an. /AZo