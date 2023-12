45472 MH.-Heißen: Am Morgen des ersten Weihnachtstages (25.

Essen (ots) - Dezember) brachen Unbekannte mit einem PKW in ein Juweliergeschäft im Rhein-Ruhr-Zentrum ein. Anschließend stellten sie das Tatfahrzeug ab und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 5:00 Uhr durchbrachen Unbekannte die verschlossenen Schiebetüren des Eingangs "West 1" des Rhein-Ruhr-Zentrums mit einem grauen 1er BMW. Die Tatverdächtigen fuhren mehrere hundert Meter durch das Einkaufszentrum, um anschließend mit dem PKW das Rolltor eines dortigen Juweliers aufzubrechen. Die Unbekannten entwendeten Uhren und Schmuck aus den Auslagen und flüchteten dann mit dem BMW durch die Warenausgabe des Einkaufszentrums. Unweit der Warenausgabe stellten sie den PKW in dem dortigen Parkhaus ab. Die Tatverdächtigen entleerten einen Feuerlöscher im Inneren des PKWs und flüchteten vermutlich mit einem anderen Fahrzeug.



Kurz nach der Tat meldeten Zeugen einen dunklen 5er BMW-Kombi, der mit ausgeschaltetem Licht und überhöhter Geschwindigkeit von der Max-Halbach-Straße über die Hatzper Straße auf die Raadter Straße fuhr. Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um das Fluchtfahrzeug der Täter gehandelt haben.



Der zum Aufbrechen der Türen genutzte 1er BMW war zuvor im Zeitraum vom Abend des 22. Dezember bis zum 23. Dezember am Postweg in Oberhausen-Sterkrade durch Unbekannte gestohlen worden. Das Kennzeichen des gestohlenen BMW lautet OB-SK1118.



Sollten Sie Angaben zu der Tat, den möglichen Tatverdächtigen, dem gestohlenen 1er BMW oder dem mutmaßlichem Fluchtfahrzeug machen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey