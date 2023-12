45470 MH-Altstadt: Am Freitagnachmittag (1. Dezember) verschafften sich zwei unbekannte Tatverdächtige unter einem Vorwand Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Alfredstraße und stahlen eine Schmuckschatulle.

Essen (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen.



Eine 86-jährige Mülheimerin erhielt einen Anruf eines unbekannten Mannes, der vorgab ehemaliger Teppichverkäufer zu sein. Da die Mülheimerin und ihr Ehemann frühere Kunden gewesen seien, wolle er vorbeikommen und ihnen einen Teppich schenken.

Gegen 13:45 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Tür und betraten das Haus. Unter dem Vorwand, die mitgebrachten Teppiche ausbreiten zu können, gingen sie zusammen mit der 86-Jährigen in das Obergeschoss. Während einer der Männer die Mülheimerin ablenkte, durchsuchte der andere die weiteren Zimmer. Plötzlich flüchteten beide Personen aus dem Haus und in unbekannte Richtung. Die 86-Jährige bemerkte daraufhin, dass die Unbekannten offensichtlich eine Schmuckschatulle gestohlen hatten.



Einer der Tatverdächtigen wurde als 20-25 Jahre alt beschrieben. Er habe eine schlanke Statur und eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Hose getragen. Der andere wurde als 40-50 Jahre alt beschrieben. Er habe einen Bart sowie eine hellblaue Jacke und ebenfalls eine dunkle Hose getragen.

Beide hätten ein südländisches Erscheinungsbild und akzentfreies Deutsch gesprochen.



Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./RB