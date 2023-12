5468 MH.-Altstadt: Im Laufe des 1. Adventswochenendes beschmierten Unbekannte die Fassaden eines Parteibüros der Fraktion Die Linke und die Fassade eines Parteibüros der SPD-Fraktion in der Mülheimer Altstadt.

Essen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Im Zeitraum von Freitagmittag (1. Dezember, 15 Uhr) bis Montagmorgen (4. Dezember, 8 Uhr) beschmierten unbekannte das Parteibüro der SPD-Fraktion an der Auerstraße mit einem ca. 30x20 cm großen roten Tag.



Am Sonntagnachmittag (3. Dezember) gegen 14:40 Uhr stellten Beamte zudem fest, dass das Parteibüro der Fraktion Die Linke auf dem Dickswall von Unbekannten mit einem 30x20 cm großen Graffiti in schwarzer Farbe versehen wurde.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ob die Taten zusammenhängen ist Teil der Ermittlungen.



Wenn Sie an den o.g. Örtlichkeiten im Laufe des Wochenendes etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey