Am späten Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Molkereistraße in Aschendorf alarmiert.

Aschendorf (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es gegen 23.45 Uhr zu einem Brand in einem Zimmer in einem Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 70.000 Euro geschätzt.