Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 16.25 und 17.30 Uhr in Wohnhaus an der Waldseiter Straße in Bad Bentheim eingebrochen.

Bad Bentheim (ots) - Sie durchsuchten diverse Räume. Ob die Täter Beute machten, steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.