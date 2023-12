Es wurde ein Vielzahl an Verstößen bei der Ladungssicherung festgestellt.

Am Montag führte die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zwischen 9 und 15 Uhr eine Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der A30 in Fahrtrichtung Hannover durch.

Bad Bentheim (ots) - Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten dabei durch Kräfte des Zolls Osnabrück, des BALM, des Landkreises Grafschaft Bentheim sowie von Kräften der Verfügungseinheit. Zielrichtung der Kontrolle war es, durch die Überprüfungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beizutragen. Insgesamt wurden 74 Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen kontrolliert. Die Beanstandungsquote lag bei 42 Prozent. Wobei ein Großteil der festgestellten Verstöße bei der Ladungssicherung sowie bei den Lenk- und Ruhezeiten lag.