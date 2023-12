Am Mittwoch zwischen 13.30 und 19.20 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Hagelskamp in Bad Bentheim eingebrochen.

Bad Bentheim (ots) - Sie durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 melden.