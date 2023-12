In der Nacht vom 25.

Bad Bentheim (ots) - auf den 26. November wurde in der Straße Alter Postweg in Bad Bentheim ein Verkehrssicherheitsspiegel von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.