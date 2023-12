Am Freitag kam es gegen 17 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses an der Straße Neuer Weg in Dersum.

Dersum (ots) - Brandursächlich war vermutlich Essen im Backofen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.