Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag gegen 16.30 Uhr die Geldkassette in einer Verkaufshütte an der Straße Neudörpen in Dörpen auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Dörpen (ots) - Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963/919090 zu melden.