Am Freitag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ladestraße in Emlichheim ein Verkehrsunfall.

Emlichheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hier gegen 14:45 Uhr einen parkenden Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der 05943 92000 zu melden.