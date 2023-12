Feuerwehr und Polizei wurden an Montagnachmittag zu einem Einsatz an der Emslandstraße in Emlichheim alarmiert.

Emlichheim (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Kompressor in einer Firma in Brand. Es wurde niemand verletzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass dieses nicht auf die Halle übergriff. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.