Gestern, gegen 14:20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall.

Emlichheim (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog mit seinem Pkw, vermutlich ein Mercedes in grau/silber, aus der Ladestraße in die Bahnhofstraße ein. Hierbei übersah er eine 10-jährige Radfahrerin und touchierte diese. Das Mädchen erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Mädchen und den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92 000 zu melden.