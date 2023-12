Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in einen Geräteschuppen an der Kirchwallstraße in Freren eingebrochen.

Freren (ots) - Sie entwendeten einen Rasenmäher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 415 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.