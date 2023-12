In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 0 und 0.50 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Beestener Straße Freren eingebrochen.

Freren (ots) - Sie entwendeten Kupfer- sowie Aluminiumkabel. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.