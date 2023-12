Heute Morgen gegen 10.00 Uhr kam es in der Meisenstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Geeste (ots) - Vermutlich aufgrund einer brennenden Kerze schmolz eine Aluminiumschale wodurch erheblicher Rauch entstand. Durch diesen wurde der 24-jährige Bewohner darauf aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Infolgedessen kamen er ein 35-Jähriger sowie eine 58-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Das Mehrfamilienhaus ist nach entsprechender Lüftung weiterhin bewohnbar.



Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, wie wichtig es ist, besonders in der gegenwärtigen Jahreszeit besondere Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Kerzen und ähnlichen Lichtquellen zu treffen. Es ist von größter Bedeutung sicherzustellen, dass Kerzen niemals unbeobachtet brennen und entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um mögliche Gefahren zu minimieren.



Die Winterzeit, in der viele Menschen Kerzen als stimmungsvolle Lichtquelle nutzen, birgt erhöhte Risiken für Brände und Unfälle. Unachtsamkeit im Umgang mit offenen Flammen kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Daher appelliert die Polizei an die Bevölkerung, folgende Sicherheitshinweise zu beachten:



1.Niemals unbeaufsichtigt lassen: Lassen Sie Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen. Löschen Sie sie, wenn Sie den Raum verlassen oder ins Bett gehen.



2. Sicherer Standort: Stellen Sie sicher, dass Kerzen auf einer stabilen Oberfläche platziert sind und genügend Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier oder Dekorationen haben.



3. Kinder und Haustiere: Halten Sie Kerzen außer Reichweite von Kindern und Haustieren. Kinder sollten frühzeitig über die Gefahren aufgeklärt werden.



4. Lüften: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um die Gefahr von Sauerstoffmangel zu vermindern.



5. Rauchmelder installieren: Installieren Sie Rauchmelder in Ihrer Wohnung und überprüfen Sie regelmäßig deren Funktionsfähigkeit.



6. Kerzen vor dem Verlassen des Hauses löschen: Bevor Sie Ihr Zuhause verlassen oder schlafen gehen, vergewissern Sie sich, dass alle Kerzen gelöscht sind.



Indem Sie diese einfachen Sicherheitsmaßnahmen befolgen, tragen Sie dazu bei, potenzielle Gefahren zu minimieren und die Sicherheit in Ihrem Zuhause zu gewährleisten. Bleiben Sie wachsam und schützen Sie sich selbst sowie Ihre Mitbewohner vor möglichen Risiken im Umgang mit offenen Flammen.