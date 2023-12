In den frühen Morgenstunden um 4:14 Uhr ereignete sich in Haren in der Straße Marktwinkel ein Einsatz der Feuerwehr an einem Mehrfamilienhaus.

Haren (ots) - Die 87-jährige Bewohnerin wurde durch Rauchentwicklung geweckt und entdeckte einen Brand im Wohnzimmer. Sie informierte daraufhin ihre 69-jährige Nachbarin, die wiederum die Einsatzkräfte alarmierte.



Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte Rauch im Fenster der Erdgeschosswohnung fest. Im Obergeschoss des Gebäudes konnten eine 28- und eine 33-jährige Bewohnerin unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Die Feuerwehr aus Haren konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten ist die betroffene Wohnung derzeit nicht bewohnbar.



Die 87-jährige Bewohnerin wurde zunächst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Schadenshöhe und die Ursache des Brandes sind derzeit noch nicht bekannt. Nach entsprechender Lüftung werden die anderen Wohnungen nach ersten Einschätzungen weiterhin bewohnbar sein.