Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, Zugang zu einem Pkw am Fliederweg in Haren.

Haren (ots) - Dort nahmen sie die Fernbedienung zum Garagentor an sich, mit der sie anschließend die Garage öffneten und ein E-Bike entwendeten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.