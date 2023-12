Am Donnerstag, 14.

Haren (ots) - Dezember, vermutlich in der Zeit zwischen etwa 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es in Haren zur Vollendung eines Schockanrufes durch falsche Polizeibeamte.



Hierbei gelang es den Tätern der Geschädigten vorzugaukeln, dass in unmittelbarer Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden und ihr Vermögen hierdurch gefährdet sei.



Schlussendlich konnte der "Polizeibeamte" die Geschädigte zur Abhebung eines niedrigen, fünfstelligen Geldbetrages bewegen, den sie schließlich weisungsgemäß auf die Fußmatte vor ihrer Tür legte.



Unmittelbar danach nahm eine unbekannte Person das Geld an sich und entkam unerkannt.



Es dürfte davon auszugehen sein, dass sich die tatverdächtige Person in dem unmittelbaren Tatortbereich zu Fuß bewegte.



Die Polizei fragt nun:



Wer kann Angaben zu einer verdächtigen Person machen, bzw. hat diese im genannten Zeitraum des 14.12.2023 in der Nähe oder auf den Straßen "An der Tenge", "Reinersweg", Von-Galen-Str." und "Landegger Str." in Haren zu Fuß gehend oder im Zusammenhang mit einem, ggf. mit ausländischem oder auswärtigem Kennzeichen versehenen, Pkw gesehen?



Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Lingen unter 0591/87-0 entgegen.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.