Heute Morgen kurz vor 6.00 Uhr fuhr der 56-jährige Fahrer eines Audi A6 auf der Hemsener Straße aus Richtung Haren kommend in Richtung Hünteler Straße.

Haren (ots) - Dabei umfuhr er mehrere Warnbaken und Verkehrszeichen, die aufgrund des derzeitigen Hochwassers und somit überfluteten Straßen aufgestellt wurden.



Dass diese Beschilderung bzw. Absperrung nicht grundlos war, bemerkte auch der Fahrer kurze Zeit später, als er in einer Senke mit dem Fahrzeug stecken blieb.



Die nicht gerade ungefährliche Situation war auch für die Rettungskräfte eine Herausforderung und erst mit dem richtigen Fahrzeug der örtlichen Feuerwehr konnte die Einsatzstelle erreicht und die Rettung der Personen ermöglicht werden. Die Feuerwehr Haren welche mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, brachte zunächst die vier Insassen zu den bereitgestellten Rettungswagen. Anschließend zogen sie das fast schon schwimmende Fahrzeug aus dem Wasser, da auch für den Abschleppdienst keine Möglichkeit bestand nah genug an das Fahrzeug zu kommen.



Der 56-Jährige sowie eine 54-Jährige wie auch ein 20- und 30-jähriger Mitfahrer wurden dabei nicht verletzt und kamen vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ohne die Rettungskräfte wären sie jedoch nicht aus dieser Lage herausgekommen.



Allgemeiner Hinweis:



Aufgrund der aktuellen Hochwassersituation möchten wir darauf hinweisen, dass die Beschilderung im betroffenen Gebiet unbedingt beachtet werden muss. Einige Straßen sind aufgrund des Hochwassers gesperrt, und es ist von entscheidender Bedeutung, diese Sperrungen zu respektieren. Das Befahren oder das Zu-Fuß-Erkunden von gesperrten Straßen birgt erhebliche Gefahren.



Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat höchste Priorität. Verlassen Sie sich daher bitte auf die ausgewiesenen Umleitungen und beachten Sie sämtliche Warnhinweise. Wir appellieren an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein aller, um Unfälle und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.