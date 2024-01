Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 4.25 Uhr auf der Altenberger Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall.

Haren (ots) - Zuvor beabsichtigten niederländische Beamte im niederländischen Ter Apel den Fahrer eines VW zu kontrollieren. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und floh in Richtung Haren, woraufhin es zu einer Verfolgungsfahrt durch die niederländischen Beamten kam. Der VW-Fahrer befuhr hierbei die Altenberger Straße in Richtung Gosebrockstraße. In einer dortigen Linkskurve kam der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einer Hecke. Der 17-jährige Fahrer des Pkw sowie sein 18-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Niederländer seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.