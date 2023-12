In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter in der Straße Grüner Weg in Haren in einem Wohnwagen ein.

Haren (ots) - Beute machten die Täter nicht. Im selben Tatzeitraum verschafften sich Täter ebenfalls in der Straße Grüner Weg Zugang zu einer Garage und entwendeten ein Sesselfahrrad. Ob die Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.