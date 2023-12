Heute kam es auf der B402 in Haselünne zu einem schweren Verkehrsunfall.

Haselünne (ots) - Eine 55-Jährige war gegen 11 Uhr in ihrem Opel in Richtung Meppen unterwegs. Dabei geriet sie mit ihrem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Lkw. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.