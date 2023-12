Am 3. Dezember, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der B 402 in Haselünne, in Höhe der Abfahrt Sögel/Stadtmark, zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Haselünne (ots) - Zwei Männer waren an der Örtlichkeit aus einem Audi mit vermutlich niederländischem Kennzeichen ausgestiegen, nachdem es zu Streitigkeiten im Straßenverkehr gekommen war. Die unbekannten Personen traten an das 75-jährige Opfer heran und schlugen diesem unvermittelt ins Gesicht. Anschließend traten sie auf den Mann ein. Der 75-jährige wurde dabei unter anderem am Kopf verletzt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne: Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.