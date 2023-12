Zwischen Samstag und Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Straße Am Gleis in Haselünne.

Haselünne (ots) - Dort brachen sie in mehrere Baucontainer ein. Sie entwendeten diverse Baumaschinen sowie Kupferkabel. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.